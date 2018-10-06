DİYARBAKIR:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 13:26

BAD-DER AK Parti Diyarbakır seçim analiz raporu hazırladı

Diyarbakır Birlik ve Akademik Düşünce Derneği (BAD-DER), 60 günde 845 kişi ile görüşerek, “İl ve İlçelerin AK Parti Seçim Analiz Raporu” hazırladı.BAD-DER, 60 günde 845 kişi ile görüşerek hazırladığı “İl ve İlçelerin AK Parti...

BAD-DER AK Parti Diyarbakır seçim analiz raporu hazırladı
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Diyarbakır Birlik ve Akademik Düşünce Derneği (BAD-DER), 60 günde 845 kişi ile görüşerek, “İl ve İlçelerin AK Parti Seçim Analiz Raporu” hazırladı.

BAD-DER, 60 günde 845 kişi ile görüşerek hazırladığı “İl ve İlçelerin AK Parti Seçim Analiz Raporu” ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde (GGC) düzenlenen toplantıda konuşan Derneğin Genel Başkanı Muhammed Beybur, Diyarbakır’ın tüm ilçelerinde farklı gün ve saatlerde vatandaşlar ile yüz yüze fikir, söylem ve talepleri ekseninde raporu hazırladıklarını söyledi. Beybur, “Yapılan görüşmelerde AK Parti’nin dünü, bugünü ve yarını ile birlikte, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin analizi, AK Parti’nin Diyarbakır il ve ilçe teşkilatlarının durumu, milletvekili adaylarının ve kayyumların durumu ve sahaya yansımaları, listeye giremeyen adayların çalışmaları ve bürokratik oligarşi ile ilgili konu başlıkları belirlenerek sorular yöneltilmiş olup, vatandaşlardan alınan olumlu ve olumsuz cevaplar neticesinde, rapor hazırlanmıştır” dedi.

“Tarafsız ve şeffaf bir şekilde rapor hazırlandı”

Beybur, rapor hazırlanırken vatandaşları fikir ve düşüncelerinin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarılmasına ve yansıtılmasına, dernek tarafından azami gayret gösterildiğini belirtti. Beybur, “Dernek olarak bu çalışmanın amacı, Diyarbakır ve ilçelerinde yıllardan beri yaşanan terör belasının bölgede ki durumu ve kalıntıları, İslam ümmetinin ve mazlum halkların durumu, Türkiye Cumhuriyetinin aydınlık yarınlara ulaşması için, bölgede yaşanan gerçekleri görmesi anlamında, vatandaş, esnaf ve kamu görevlilerinin duygu, düşünce ve beklentilerini gerçek anlamda ortaya çıkarıp, gelecekleri ile ilgili kaygılarını, yazılı bir şekilde raporlayıp dile getirmekti. Bu raporlamadan sonra, vatandaşların söylem ve beklentileri ekseninde, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yetkililerinin, bölgenin hassasiyetlerine karşı dikkatlerini çekmek amaçlı hazırlanan kapsamlı bir rapordur. BAD-DER olarak çalışma ilkelerimiz, çalışmalarımızda şeffaf olmak, hizmette oncu olmak, mazlumun sesi olmak, ortak akıl oluşturarak, temiz toplum oluşmasını sağlayarak Türkiye Cumhuriyetini yüksek hedeflere götürecek ufuklar açıp, toplumu bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve evrensel değerlerimize sahip çıkmak olacaktır. Bir toplum, sevgi ile kaynaşır, adalet ile yaşar ve dürüstlük ile ayakta kalır. Yıllardan beri tecrübelere dayanarak anlaşıldı ki, yazı ile tebliğ, sözel tebliğden daha faydalıdır ki. ‘Söz uçar, yazı kalır’ misali. BAD-DER olarak tüm kesimlere sözümüz odur ki, başta Diyarbakır ve tüm Türkiye olmak üzere, bu memlekete bir çivi çakanın ve hayırlı işler yapanın, her zaman destekçisi olup, yanında olacağımızı, aksini yapan kesimin de bu kim olursa olsun, ‘elif’ misali her zaman karşısında olup, yazılı ve görsel basında sürekli eleştirerek, sonuna kadar da takipçisi olacağımız deklere ederiz” diye konuştu.
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