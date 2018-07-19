Başkan Atilla çocuklarla bir araya geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 7-16 yaş arası çocukların, fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla 13 farklı branşta düzenlediği Yaz Spor Okulları’nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın düzenlediği Yaz Spor Okulları programı kapsamında spor eğitimi gören çocukları ziyaret edip, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kayapınar İlçesi Barış Mahallesinde bulunan spor tesislerinde eğitim gören çocuklarla sohbet eden Başkan Atilla, spora ve sporculara daima destek verdiklerini söyledi. Kentte sporun ve sporcuların daha iyi yerlere gelmesi için Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığını kurduklarını belirten Başkan Atilla, “Ülkemizi ve ilimizi farklı spor branşlarında ulusal ve uluslararası mecralarda temsil edecek sporcuları yetiştirmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Spor eğitimi gören öğrencilerimiz için alt yapı ve birçok konuda çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Çocukların her türlü ve en iyi hizmete layık olduğuna dikkat çeken Başkan Atilla, “Çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak için 8 tesiste 7 bin öğrenciye, 13 branşta 62 eğitmen ile düzenlediğimiz ücretsiz Yaz Spor Okulları yoğun katılımla devam ediyor" diye konuştu.

Başkan Atilla, yaz spor okullarında eğitim gören öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek spor tesislerinden ayrıldı.