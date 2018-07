Başkan Atilla: “Engelleri kaldırmak için çalışıyoruz”

Yaşlılar ve Engelliler için yapımı devam eden “Aktif Yaşam Merkezi ve +1 Kafe”nin çalışmalarını denetleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Engelleri kaldırmak için çalışıyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 15 Temmuz Şehitler Parkında yaşlılar ve engelliler için yapımı devam eden ‘Aktif Yaşam Merkezi ve +1 Kafe’nin çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin toplumun her kesimine hitap edecek çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Başkan Atilla, "Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal hizmetler alanında da çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız her çalışmada toplumun her bireyini düşünerek planlamalar ve düzenlemeler yapıyoruz. İhtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı hemşehrilerimize yönelik ’Evde Bakım’ hizmeti veriyoruz, kaldırımlar, toplu ulaşım araçları engellilere uyumlu olarak tasarlandı, engelli şarj istasyonları kentin farklı noktalarında hizmete sunduk, trafik ışıklarında sesli uyarı sistemini yaptık. Engellilere yönelik engelli rampası olan servislerimiz de hizmet veriyor. Engelliler ve yaşlılar için sosyal aktiviler de düzenli olarak yapılıyor. Aktif Yaşam Merkezi ve +1 Kafe ile engellilerimizin, yaşlılarımızın sosyal hayatta daha aktif olmasını hedefliyoruz” dedi.

Başkan Atilla daha sonra parkta vakit geçiren vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.