DİYARBAKIR:
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27 Nisan 2018 Cuma 15:13

Başkan Atilla kursiyerlerle bir araya geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kültür ve Kongre Merkezi’nde resim kursunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kültür ve Kongre Merkezi’nde Büyükşehir...

Başkan Atilla kursiyerlerle bir araya geldi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kültür ve Kongre Merkezi’nde resim kursunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kültür ve Kongre Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yetişkinlere yönelik olarak başlatılan resim kursunu ziyaret etti. Çalışmalar hakkında birim amirlerinden ve eğitmenlerden bilgi alan Başkan Atilla, kursiyerleriyle görüşerek bir süre sohbet etti.

Kentte, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artırılması amacıyla çalıştıklarını belirten Başkan Atilla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, çocuk ile yetişkinlere yönelik hobi amaçlı ve katılım belgeli ücretsiz yağlı boya-karakalem resim, çini, fotoğraf ve ebru kursları ile sanat çalışmaları kapsamında ise ücretsiz sinema ve tiyatro gösterimlerinin devam ettiğini söyledi.
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