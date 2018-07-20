DİYARBAKIR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 16:25

Başkan Atilla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "İlçemizin çehresini değiştirecek çalışmalarımız sürüyor" dedi.Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı...

Başkan Atilla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "İlçemizin çehresini değiştirecek çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, merkez ilçelerde esnaf ve vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Atilla, Gevran ve Yaşar Kemal Caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla çay içip, sohbet etti. Büyükşehir Belediyesi olarak talep ve önerilerini sordu. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılan Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde devam eden çalışmalar ile ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

Hizmet odaklı çalıştıklarını vurgulayan Başkan Atilla, "Yenişehir ilçemizde görev yapan muhtarlarımızla, istişare toplantıları düzenleyerek ilçemizdeki eksikleri anında tespit ediyor, çözüm için ilgili daire başkanlarımıza talimat veriyoruz. İlçemizin çehresini değiştirecek çalışmalarımız sürüyor" dedi.
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