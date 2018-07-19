Başkan Atilla’dan aile ziyaretleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar ilçesi 500 Evler Barış Mahallesinde ikamet eden mahalle sakinlerinin evlerine konuk oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, merkez ve dış ilçelere ziyaretlerine devam ediyor. Kayapınar ilçesi 500 Evler Barış Mahallesini ziyaret eden Başkan Atilla, mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Mahallelilerin sorunlarını dinleyen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini sordu. Başkan Atilla, mahalle sakinlerinin daveti üzerine aile ziyaretleri gerçekleştirdi. Aileler tarafından kapıda karşılanan Başkan Atilla, aile bireyleriyle sohbet etti. Büyükşehir Belediyesinin genel hizmetler dışında sosyal belediyecilik görevlerini de yerine getirdiğinin altını çizen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesinin daima vatandaşlar için çalıştığını söyledi. Mahalle sakinleri Başkan Atilla’ya çay ve kahve ikramında bulunarak ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Başkan Atilla, sıcak ve samimi bir ortamda geçen aile ziyaretlerinde çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara çeşitli oyuncaklar hediye etti.