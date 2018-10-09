Başkan Atilla’dan STK’lara ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Diyarbakır Ticaret Borsası ve Diyarbakır’ı İnşa Edenler Derneği temsilcilerini...

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Diyarbakır Ticaret Borsası ve Diyarbakır’ı İnşa Edenler Derneği temsilcilerini ziyaret ederek istişarede bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır’da faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ve Diyarbakır’ı İnşa Edenler Derneği (DİEDER) temsilcilerini ziyaret eden Başkan Atilla, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Atilla, ilk önce DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç ve derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Atilla, Başkan Özkılıç dernek temsilcileriyle yaptığı görüşmede kentteki ekonomik gelişmeleri ve Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi. Ardından MÜSİAD Diyarbakır Şubesini ziyaret eden Başkan Atilla, şube temsilcisi İsmail Özşanlı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüş alış verişinde bulundu.

MÜSİAD görüşmesinden sonra Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Başkan Atilla, şehrin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla istişarede bulundu. Diyarbakır’ı İnşa Edenler Derneği Başkanı Mehmet Veysi Can ve dernek üyeleriyle de görüşen Başkan Atilla, talep ve görüşlerini dinledi.

Başkan Atilla, sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerine devam edecek.