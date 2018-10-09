DİYARBAKIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 13:50

Başkan Atilla’dan STK’lara ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Diyarbakır Ticaret Borsası ve Diyarbakır’ı İnşa Edenler Derneği temsilcilerini...

Başkan Atilla'dan STK'lara ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Diyarbakır Ticaret Borsası ve Diyarbakır’ı İnşa Edenler Derneği temsilcilerini ziyaret ederek istişarede bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır’da faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ve Diyarbakır’ı İnşa Edenler Derneği (DİEDER) temsilcilerini ziyaret eden Başkan Atilla, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Atilla, ilk önce DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç ve derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Atilla, Başkan Özkılıç dernek temsilcileriyle yaptığı görüşmede kentteki ekonomik gelişmeleri ve Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi. Ardından MÜSİAD Diyarbakır Şubesini ziyaret eden Başkan Atilla, şube temsilcisi İsmail Özşanlı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüş alış verişinde bulundu.

MÜSİAD görüşmesinden sonra Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Başkan Atilla, şehrin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla istişarede bulundu. Diyarbakır’ı İnşa Edenler Derneği Başkanı Mehmet Veysi Can ve dernek üyeleriyle de görüşen Başkan Atilla, talep ve görüşlerini dinledi.

Başkan Atilla, sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerine devam edecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku