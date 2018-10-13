Başkan Atilla’nın STK’lara ziyareti sürüyor

Her kesimin fikrini almak amacıyla sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar Vakfı temsilcileriyle görüştü.Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali...

Her kesimin fikrini almak amacıyla sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar Vakfı temsilcileriyle görüştü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar Vakfı’nı ziyaret etti. İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Karakaş ile görüşen Başkan Atilla, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ardından Ensar Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Gözü ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Başkan Atilla, talep ve görüşleri dinledi.

Her kesimin fikrini almak amacıyla sivil toplum kuruluşlarını ziyareti ettiklerini belirten Başkan Atilla, "Sokakta hemşehrilerimizle bire bir görüşüyoruz. Belediyemizi hemşehrilerimizle beraber yönetiyoruz. Onun için her kesiminin görüşüne başvuruyoruz. Planlamalarımızı ve projelerimizi, hemşehrilerimizin beklentilerine göre yapıyoruz" dedi.

Başkan Atilla, sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerine devam edecek.