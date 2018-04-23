DİYARBAKIR:
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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:13

Başkan Dülgeroğlu, köy okullarında öğrencilerle bir araya geldi

Diyarbakır’ın Kulp ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle köy okullarına giderek öğrencilerle bir araya geldi.Kul ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu,...

Başkan Dülgeroğlu, köy okullarında öğrencilerle bir araya geldi
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Diyarbakır’ın Kulp ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle köy okullarına giderek öğrencilerle bir araya geldi.

Kul ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, eşi Sevda Dülgeroğlu ve beraberindekilerle birlikte birleştirilmiş sınıflı köy okullarında eğitim gören öğrencilerle yemekte bir araya geldi. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Dülgeroğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklara günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Başkan Vekili ve Kaymakam Dülgeroğlu, “Demokrasimizin mimarı olan yüce önder Mustafa Kemal Atatürk, TBMM’nin açıldığı bu günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak sizlere armağan etmiştir. Geleceğimizin sahibi olan siz çocuklarımızın 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.
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