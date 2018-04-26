Başkan Gülenç, açılıştan açılışa koşuyor

Diyarbakır’ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç , Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya ile birlikte Altıok Mahallesinde ticari hayata başlayan organizasyon şirketinin açılışına katıldı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Başkan Gülenç iyi ve kötü günlerinde esnafla birlikte olmaya devam ediyor. Altıok Mahallesinde organizasyon şirketinin açılışına katılan Başkan Gülenç, işletme sahipleri ve Ak Parti heyeti ile birlikte açılış kurdelesini kesti ve daha sonra işletme hakkında bilgi aldı. Bismil’in esnafıyla, memuruyla, emeklisiyle, öğrencisiyle, işçisiyle büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Gülenç, “Bismillilerle oluşturduğumuz birlik ve beraberliğimizin her daim daha da güçlenmesini arzuluyorum” diye konuştu.

Vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Gülenç, ilçede yeni işletmelerin açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Gülenç, “Her geçen gün Bismil’in gelişmesi ve ilçemizde hizmet veren esnafın daha da güçlenmesini çok önemsiyoruz. Bu vesileyle yeni açılan işletmenin de hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” dedi.