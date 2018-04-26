DİYARBAKIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 10:24

Başkan Gülenç, açılıştan açılışa koşuyor

Diyarbakır’ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç , Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya ile birlikte Altıok Mahallesinde ticari hayata başlayan organizasyon şirketinin açılışına katıldı.Bismil Kaymakamı ve Belediye...

Başkan Gülenç, açılıştan açılışa koşuyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Diyarbakır’ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç , Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya ile birlikte Altıok Mahallesinde ticari hayata başlayan organizasyon şirketinin açılışına katıldı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Başkan Gülenç iyi ve kötü günlerinde esnafla birlikte olmaya devam ediyor. Altıok Mahallesinde organizasyon şirketinin açılışına katılan Başkan Gülenç, işletme sahipleri ve Ak Parti heyeti ile birlikte açılış kurdelesini kesti ve daha sonra işletme hakkında bilgi aldı. Bismil’in esnafıyla, memuruyla, emeklisiyle, öğrencisiyle, işçisiyle büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Gülenç, “Bismillilerle oluşturduğumuz birlik ve beraberliğimizin her daim daha da güçlenmesini arzuluyorum” diye konuştu.

Vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Gülenç, ilçede yeni işletmelerin açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Gülenç, “Her geçen gün Bismil’in gelişmesi ve ilçemizde hizmet veren esnafın daha da güçlenmesini çok önemsiyoruz. Bu vesileyle yeni açılan işletmenin de hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku