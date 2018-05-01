DİYARBAKIR:
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01 Mayıs 2018 Salı 10:52

Başkan Gülenç, şehit ailesini yalnız bırakmıyor

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya ve Askerlik Şubesi Başkanı Alper Akçe ile birlikte geçen hafta Hatay’ın Yayladağı ilçesinde şehit düşen İlhami Çelebi’nin...

Başkan Gülenç, şehit ailesini yalnız bırakmıyor
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Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya ve Askerlik Şubesi Başkanı Alper Akçe ile birlikte geçen hafta Hatay’ın Yayladağı ilçesinde şehit düşen İlhami Çelebi’nin baba evini ziyaret etti.

Şehit ailesinin ziyaretinde konuşan Gülenç, “Bütün Şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehitlerimize ve gazilerimize her daima minnettar olduğumuzu belirtmek isterim. Devlet olarak Şehit ve Gazilerimizin hatıralarına, ailelerine sahip çıkmak bizim için öncelikli vazifedir” dedi.

Şehit Babası Cemal Çelebi ise, “Ziyaretiniz bizleri fazlasıyla mutlu etti. Allah ülkemize zeval vermesin Baş göz üstüne geldiniz” diye konuştu.
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