DİYARBAKIR:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:07

Başkan Kartal çalıştaya katıldı

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, “Tanış Olalım, Kardeş Olalım” sloganıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılacak olan çalışmaların planlandığı 3’üncü çalıştay toplantısına katıldı.Diyarbakır’da...

Başkan Kartal çalıştaya katıldı
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Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, “Tanış Olalım, Kardeş Olalım” sloganıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılacak olan çalışmaların planlandığı 3’üncü çalıştay toplantısına katıldı.

Diyarbakır’da İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki okullar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki okullar arasında kardeşlik köprüleri kurulması maksadıyla “Tanış Olalım, Kardeş Olalım” sloganıyla yapılan ve 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında yapılacak olan çalışmaların planlandığı çalıştayın 3’üncü toplantısı gerçekleştirildi. Cegerxwin Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştaya Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ozan Balcı’nın yanı sıra Üsküdar’dan gelen 100 civarında öğretmen, 200’den fazla öğrenci katıldı. Proje kapsamında bugüne kadar okullar arasında 118 eğitim öğretim faaliyeti, 120 sosyal etkinlik gerçekleştirildiği belirtildi.

Projenin yürütülmesinde büyük önemi olan çalıştayların ilki Kasım 2016’da İstanbul’da, ikincisi Mayıs 2017’de Mardin’de gerçekleştirilmişti.
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