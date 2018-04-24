DİYARBAKIR:
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24 Nisan 2018 Salı 17:14

Başkan Kartal’dan taziye ziyareti

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, trafik kazasında amcası, yeğeni ve ninesini kaybeden Yolaltı Mahalle Muhtarı Mehmet Nuri Börta’ya taziye ziyaretinde bulundu.Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı...

Başkan Kartal'dan taziye ziyareti
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Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, trafik kazasında amcası, yeğeni ve ninesini kaybeden Yolaltı Mahalle Muhtarı Mehmet Nuri Börta’ya taziye ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Yolaltı Mahalle Muhtarı Mehmet Nuri Börta’nın trafik kazasında kaybettiği amcası Mehmet Salih Yıldırım, yeğeni Mehmet Şirin Yıldırım ve ninesi için taziye ziyaretinde bulundu. Başil Taziye Evi’nde taziyeleri kabul eden Börta ailesine taziye dileklerini ileten Kartal, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diledi.
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