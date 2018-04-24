’Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ‘Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi kapsamında Yenişehir ilçesi Elidolu Mahallesi İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Yürüttüğü çalışmalarla eğitime çeşitli alanlarda destek veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk programı kapsamında başlattığı ‘Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi ile öğrencileri ziyaret etmeye devam ediyor. Yenişehir İlçesi Elidolu Mahallesi İlkokulunu ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öğrencilere içinde giysi ve ayakkabı olan çeşitli hediyeler dağıtıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyar Masa tarafından yürütülen projede özellikle kırsal mahallelerde bulunan dezavantajlı okullar il milli eğitim müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışma ile tespit ediliyor. Okulları tespit eden Diyar Masa ekipleri, yaptıkları saha çalışmasının ardından okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını belirliyor.

Birleştirilmiş sınıflarda okuyan 36 öğrencinin eğitim durumunu ve okulun ihtiyaçlarını belirleyen ekipler, içinde öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak giysi ve ayakkabı paketleri hazırlayarak öğrencilere dağıttı. Öğrencilerle yakından ilgilenen ekipler, okul yönetiminin ihtiyaçlarını not ederek eksiklikleri Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine bildirdi.