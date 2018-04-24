DİYARBAKIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 13:45

’Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ‘Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi kapsamında Yenişehir ilçesi Elidolu Mahallesi İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.Yürüttüğü çalışmalarla eğitime çeşitli...

'Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor' projesi devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ‘Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi kapsamında Yenişehir ilçesi Elidolu Mahallesi İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Yürüttüğü çalışmalarla eğitime çeşitli alanlarda destek veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk programı kapsamında başlattığı ‘Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi ile öğrencileri ziyaret etmeye devam ediyor. Yenişehir İlçesi Elidolu Mahallesi İlkokulunu ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öğrencilere içinde giysi ve ayakkabı olan çeşitli hediyeler dağıtıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyar Masa tarafından yürütülen projede özellikle kırsal mahallelerde bulunan dezavantajlı okullar il milli eğitim müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışma ile tespit ediliyor. Okulları tespit eden Diyar Masa ekipleri, yaptıkları saha çalışmasının ardından okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını belirliyor.

Birleştirilmiş sınıflarda okuyan 36 öğrencinin eğitim durumunu ve okulun ihtiyaçlarını belirleyen ekipler, içinde öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak giysi ve ayakkabı paketleri hazırlayarak öğrencilere dağıttı. Öğrencilerle yakından ilgilenen ekipler, okul yönetiminin ihtiyaçlarını not ederek eksiklikleri Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine bildirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku