‘Beyaz’ oyunu 9. Ayvalık Tiyatro Festivali’nde sergilendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ‘Beyaz’ oyunu 9. Ayvalık Tiyatro Festivalı’nda seyirci ile buluştu. Büyük beğeni toplayan oyun izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.Kültürel ve sanatsal faaliyetlerini çeşitli...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ‘Beyaz’ oyunu 9. Ayvalık Tiyatro Festivalı’nda seyirci ile buluştu. Büyük beğeni toplayan oyun izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerini çeşitli alanlarda sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları bünyesinde sergilenen ‘Beyaz’ oyunu 9. Ayvalık Tiyatro Festivali’nde seyirci ile buluşturdu. 25-29 Nisan tarihlerinde gerçekleşen 9. Ayvalık Tiyatro Festivali’nde sergilenen oyun izleyicilerden yoğun ilgi gördü. 200 kişilik Sanat Fabrikası Sahnesi’nde sergilenen oyun izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Ölmek üzere olan annelerinin son günlerinde yan yana gelen abla ve kardeşin hikayesinin anlatıldığı oyun, 15-16 Mayısta Ankara’da, 21 Mayıs’ta ise Tunceli de izleyicilerle buluşacak.

Oyunun konusu

Beyaz oyununda, ölümün eşiğinde birbirleri, geçmişleri ve tercihleriyle yüzleşen abla ve kardeş, rüyalar, anılar, sayıklamaya varan monologlarla kişiliklerinden soyunmaktadırlar. Böylece her biri, diğerinin olmaktan kaçındığı ama aynı ölçüde de olmayı arzuladığı, tamamlanmayı bekledikleri gölgeleriyle karşı karşıya kalıyor. Tüm renklerin toplamı olsa da beyaz, oyunda kişilik ile gölge, toplanmak ile eksilmek incelikli şekilde yer değiştirmekte.

Yazarlığını Emmanuelle Marie, çevirisini Zeynep Utku’nun yaptığı ‘Beyaz’ oyununu Cem Kenar yönetiyor. Dekor ve kostüm tasarımını İsmail Oyur’un, ışık tasarımını Bayram Can’ın yaptığı oyunda; abla rolüyle Handan Ekici ve kardeş rolüyle Berfin Çalıştıran rol alıyor.