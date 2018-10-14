DİYARBAKIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 11:51

Bilnet Diyarbakır Kampüsü velileri kahvaltılı toplantıda buluştu

Diyarbakır’da “Doğru eğitim doğru gelecek” sloganıyla dünya çocukları ile rekabet edecek öğrencileri yetiştirmek için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında hizmete başlayan Bilnet Diyarbakır Kampüsünde kahvaltılı toplantı gerçekleştirildi.Bilnet...

Bilnet Diyarbakır Kampüsü velileri kahvaltılı toplantıda buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Diyarbakır’da “Doğru eğitim doğru gelecek” sloganıyla dünya çocukları ile rekabet edecek öğrencileri yetiştirmek için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında hizmete başlayan Bilnet Diyarbakır Kampüsünde kahvaltılı toplantı gerçekleştirildi.

Bilnet CEO’su Faruk Tatar’ın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya, öğrenci velileri, öğretmenler ve okul idarecileri katıldı. Kahvaltının ardından okul konferans salonunda tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Tatar, Bilnet Okulları olarak, Diyarbakır ilinde hizmet vermekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Diyarbakırlı çocukları doğru eğitim teknikleri ile geleceğe hazırlamak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti. Öğrenci velilerine eğitim- öğretim hayatının okul-aile işbirliği ile yürütülmesi gereken meşakkatli bir süreç olduğunu vurgulayan Tatar, tüm eğitim kadrosu ile öğrencilerin başarısı için velilerin hizmetinde olduklarını söyledi.

Program velilerin sorularının cevaplanmasının ardından çekilen aile fotoğrafı ile son buldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku