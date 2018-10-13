13 Ekim 2018 Cumartesi 12:13

Bilnet’te akademik süreç ile ilgili değerlendirme toplantısı

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü akademik süreç ile ilgili değerlendirme çalışmalarından tam not adı.Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk ayında akademik süreç ile ilgili değerlendirme çalışmalarını...