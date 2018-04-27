Bismil Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi ailelere ’lokanta’ hizmeti

Diyarbakır’ın Bismil ilçe Belediyesi ihtiyaç sahibi, engelli ve yemek yapamayacak durumda olan toplam 700 aileye ve taziye evlerine günlük 2 öğün olacak şekilde yemek veriyor. Aşevinin lokanta gibi çalıştığını ifade eden Sosyal Yardımlaşma...

Diyarbakır’ın Bismil ilçe Belediyesi ihtiyaç sahibi, engelli ve yemek yapamayacak durumda olan toplam 700 aileye ve taziye evlerine günlük 2 öğün olacak şekilde yemek veriyor. Aşevinin lokanta gibi çalıştığını ifade eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Metin İçer, “Günde 700 aileye olmak üzere, öncelikle yemek yapamayacak durumda olan, engelli olan ve kimsesi olmayan ailelere bu yardım yapılıyor” dedi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç’in talimatıyla geçen yıl açılan ve hizmet vermeye başlayan aşevinde daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ve taziye evlerine günlük sıcak yemek veriliyor. İki öğün şeklinde hazırlanan yemekler gıda mühendislerinin denetiminin ardından Bismil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları tarafından ihtiyaç sahiplerinin, engellilerin ve yemek yapamayacak durumda olanların kapılarına kadar götürülüyor.

“Lokanta gibi çalışıyor”

Bismil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Metin İçer, aşevinin lokanta gibi çalıştığını belirterek, “Aşevimiz kaymakam beyin talimatıyla açıldı. Günde 700 aileye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Öncelikle yemek yapamayacak durumda olan, engelli olan ve kimsesi olmayan ailelere bu yardım yapılıyor. Haftalık menüler hazırlanıyor. Ramazan ayında da aynı şekilde dağıtımlarımız devam edecek. Taziye evlerine de yemek desteği sağlıyoruz” diye konuştu.