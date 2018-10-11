Bismil’de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerinin pis kokmaması için çalışma başlattı.

Bismil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerinin pis kokmaması için çalışma başlattı. Temizlik işleri ekipleri yaptığı çalışmayla çöp konteynerlerini dezenfekte ederek, koku giderici solüsyonla temizliyor. Merkez mahallelerde konteynerlerin kokmaması için gerekli önlemlerin alındığını kaydeden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, “Vatandaşlarımızdan gelen konteyner şikayetlerini dikkate alarak bu konuda çalışma yapmaları için Temizlik İşleri Müdürlüğümüze talimat verdik. Yapılan çalışmalar sonucunda ilçemizde bulunan çöp konteynerleri önce dezenfekte ediliyor daha sonra koku giderici sıkılarak konteynerlerin kokması önleniyor. Bu çalışmamız sayesinde ilçemizi konteynerde oluşacak kokulardan ve sineklerden kurtarmış olacağız” dedi

Temiz bir çevre için mücadele ettiklerini belirten Başkan Yüksel, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan 3 bin 700 çöp konteynerinin dezenfekte edilerek koku giderici çalışmasının yapılmaya başlandığını kaydetti.