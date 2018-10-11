DİYARBAKIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 15:31

Bismil’de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerinin pis kokmaması için çalışma başlattı.Bismil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde bulunan...

Bismil'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerinin pis kokmaması için çalışma başlattı.

Bismil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerinin pis kokmaması için çalışma başlattı. Temizlik işleri ekipleri yaptığı çalışmayla çöp konteynerlerini dezenfekte ederek, koku giderici solüsyonla temizliyor. Merkez mahallelerde konteynerlerin kokmaması için gerekli önlemlerin alındığını kaydeden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, “Vatandaşlarımızdan gelen konteyner şikayetlerini dikkate alarak bu konuda çalışma yapmaları için Temizlik İşleri Müdürlüğümüze talimat verdik. Yapılan çalışmalar sonucunda ilçemizde bulunan çöp konteynerleri önce dezenfekte ediliyor daha sonra koku giderici sıkılarak konteynerlerin kokması önleniyor. Bu çalışmamız sayesinde ilçemizi konteynerde oluşacak kokulardan ve sineklerden kurtarmış olacağız” dedi

Temiz bir çevre için mücadele ettiklerini belirten Başkan Yüksel, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan 3 bin 700 çöp konteynerinin dezenfekte edilerek koku giderici çalışmasının yapılmaya başlandığını kaydetti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku