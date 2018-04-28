Bismil’de elektrik telleri yer altına alınıyor

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç’in girişimleriyle Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından Bismil ilçe merkezindeki elektrik telleri yer altına alınmaya başlandı.Bismil sanayi yolu üzerinde başlatılan...

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç’in girişimleriyle Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından Bismil ilçe merkezindeki elektrik telleri yer altına alınmaya başlandı.

Bismil sanayi yolu üzerinde başlatılan çalışmalar kapsamında yol boyunca kaldırım kenarları kazılıp elektrik telleri döşenmeye başlandı. İlçeye gelen DEDAŞ mühendisleri ve belediye yetkilileri yol üzerinde inceleme yaptı. Gerekli ölçümleri yapan ekip Bismil sanayi yolundan başlamak üzere ara yollarda da telleri yer altına alma çalışmaları başlattı. Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç, ilçe merkezindeki tüm elektrik direklerinin kaldırılarak yer altına alınacağını söyledi. Ayrıca ilçe merkezindeki ara sokakların da dahil olacağını hatırlatan Başkan Gülenç, tellerin yer altına alındıktan sonra ışıklandırma çalışması yapılacağını dile getirdi.

Yüklenici firma şefi Çetin Albay ilçenin önemli cadde ve mahallelerinde başlatılmak üzere elektrik tellerinin yer altına alınmaya başladığını belirterek, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

"Görüntü kirliliği, aydınlatma sorunu ortadan kalkacak”

Çalışmalar hakkında bilgi veren mühendis Barış Erken, “Şuan Bismil’de yaptığımız çalışmalarda hem mevcut hatları yer altına alacağız hem de binalara yakın vatandaşlarımızın can ve mallarında tehlike arz eden hatlar yer altına alınacak ayrıca bütün sokaklarda galvanizli aydınlatma direği ile sokaklarımızın aydınlatmasını sağlayacağız. Kuracağımız yeni trafo şebekeleri ile Bismil’in enerji ihtiyacını karşılayacağız. Elektrik hatları yer altına alındıktan sonra görüntü kirliliği başta olmak üzere aydınlatma sorunu giderilmiş olup arızaları minimum seviyeye inecektir” dedi.

Kışa varmadan tahminen 5 ay içerisinde çalışmaları biteceğini söyleyen mühendis Barış Erken, beton köşkleri ve elektriği yer altına bağladıktan sonra yer üstündeki tüm kablo ve direkleri kaldırılacaklarını ve böylece görüntü kirliliğinin ortadan kalkacağını belirtti.