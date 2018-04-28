Bismil’de köy ziyaretleri aralıksız devam ediyor

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Ak Parti Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş ve Ak Parti heyeti ile birlikte, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Bademli, İsalı...

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Ak Parti Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş ve Ak Parti heyeti ile birlikte, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Bademli, İsalı ve Yukarı Salat mahallelerini ziyaret etti.

Heyet kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşların taziye ziyaretlerini de ihmal etmeyerek Bademli mahallesinde Yeniad ailesinin taziye ziyaretinde de bulunuldu. Köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Gülenç, köyler sıkıntı çekerken kendilerinin koltuklarında rahat oturamayacağını söyledi. Başkan Gülenç, “Fırsat buldukça köy ziyaretlerinde vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek için çıkmış olduğumuz bu yolda ne gerekiyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Bizleri ağırlayan Bademli, İsalı ve Yukarı salat kırsal mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Ayaklarına gitmeliyiz”

Ak Parti İlçe Başkanı Kızılkaya ise, köylü vatandaşların ayaklarına gittiklerini ifade ederek, “Köylü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sorun ve sıkıntılarını görmeye geldik. Bugün de ziyaretlerimiz kapsamında Bademli, isalı ve Yukarı Salat mahallelerimizi ziyaret ettik. Bundan sonra da köy ziyaretlerimiz devam edecektir. Gün, koltukta oturma zamanı değil vatandaşa gitme zamanıdır” dedi.

Kırsal mahalle sakinleri ise, “Köy halkı olarak sorun ve sıkıntılarımızı başkanlarımıza ilettik. Başkanlarımız, köyün sorun ve sıkıntıları için gerekli adımları atacağını söylediler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.