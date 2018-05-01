DİYARBAKIR:
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01 Mayıs 2018 Salı 10:57

Bismil’de temizlik ekipleri gece gündüz çalışıyor

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gece gündüz demeden günün 24 saati cadde ve sokaklarda temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.Bismil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik...

Bismil'de temizlik ekipleri gece gündüz çalışıyor
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Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gece gündüz demeden günün 24 saati cadde ve sokaklarda temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Bismil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, çöplerin kaldırılmasından, cadde ve sokakların yanı sıra pazar yerleri ile üst ve alt geçitlerin temizliğine kadar ilçenin dört bir yanını gece gündüz demeden temizliyor. Sabah saatlerinde cadde ve sokakların süpürülmesi ile başlayan temizlik çalışmaları daha sonra yolların yıkanması ile devam ediyor. Rutin çöp toplama işleminin yapılmasından sonra, çöp konteynerleri yıkayarak halk sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırıyor.

“Temizlikte mesai kavramı yok”

Temizlik ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeksizin sürekli çalıştığını aktaran Başkan Gülenç, “Temizlik ekiplerimiz gece ve gündüz çalışıyor. İlçenin en işlek yerleri başlamak üzere parklardan tuttun ara sokaklardan kent içerisindeki boş arsalara kadar temizletiyoruz. Girilmedik cadde ve sokak bırakmadan temizlik yapıyoruz. Ekiplerimiz, geceleri de özellikle merkezi cadde ve sokaklarda anlık temizlik yapıyor. Semt pazarları yine gece oluşturulan ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Yine gece boyunca çöp toplama araçlarımız çöp konteynerlerini topluyor. Düzenli olarak da çöp yıkama aracımız konteynerleri yıkayarak dezenfekte ediyor” dedi.
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