DİYARBAKIR:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:36

Büyükşehir Belediyesi’nin tarım projesine ödül

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, yerel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla hazırlayıp hayata geçirdiği tarım ve hayvancılık projeleri Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulmakta olan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği...

Büyükşehir Belediyesi'nin tarım projesine ödül
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, yerel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla hazırlayıp hayata geçirdiği tarım ve hayvancılık projeleri Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulmakta olan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen Altınbaşak Tarım Şehirleri Yarışmasında jüri özel ödülü aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’nın yerel ekonomi ve üretici desteklemek amacıyla hazırlayıp hayata geçirdiği tarım ve hayvancılık projeleri Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulmakta olan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen Altınbaşak Tarım Şehirleri Yarışmasında jüri özel ödüllü aldı. Tarım ile hayvancılığın ülke genelinde gelişmesi adına Konya’da düzenlenen ve 20 büyükşehir belediyesinin toplam 29 projeyle katıldığı yarışmada “Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi” ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1’inci olurken, “Yarımada Projesi” ile İzmir Büyükşehir Belediyesi 2’inci, “Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezleri Projesi” ile de Balıkesir Belediyesi 3’üncü oldu.

Konya’da düzenlenen törende Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi jüri özel ödülünü Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı personelleri aldı.
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