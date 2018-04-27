DİYARBAKIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 15:11

Çocuk tiyatro festivali devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Çocuk Tiyatro Festivali devam ediyor.Kültür ve sanat alanında çocuklara yönelik çalışmalarını çeşitli kategorilerde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir...

Çocuk tiyatro festivali devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Çocuk Tiyatro Festivali devam ediyor.

Kültür ve sanat alanında çocuklara yönelik çalışmalarını çeşitli kategorilerde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Çocuk Tiyatro Festivali devam ediyor. Geleneksel hale getirilmesi düşünülen 1.Çocuk Tiyatro Festivali’nde oyunlar Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Tiyatro Salonu’nda sergileniyor.

21 Nisan’da Orinin Tiyatrosu oyunu ile başlayan festivale çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. 22 Nisan’da Şanlıurfa Şehir Tiyatrosu, 23 Nisan’da Tiyatrasi, 24 Nisan’da Tiyatro Pan oyunlarının sergilendiği Çocuk Tiyatro Festival’i 28 Nisan’da Uşak Kent Tiyatrosu ile 29 Nisan’da Tiyatro Gülgeç oyunlarının sergilenmesi ile tamamlanacak. Tiyatro oyunları belirlenen tarihlerde günde 2 seans şeklinde 12.00 ila 14.00 saatleri arasında sahnelenecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku