Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Çocuk Tiyatro Festivali devam ediyor.Kültür ve sanat alanında çocuklara yönelik çalışmalarını çeşitli kategorilerde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Çocuk Tiyatro Festivali devam ediyor.

Kültür ve sanat alanında çocuklara yönelik çalışmalarını çeşitli kategorilerde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Çocuk Tiyatro Festivali devam ediyor. Geleneksel hale getirilmesi düşünülen 1.Çocuk Tiyatro Festivali’nde oyunlar Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Tiyatro Salonu’nda sergileniyor.

21 Nisan’da Orinin Tiyatrosu oyunu ile başlayan festivale çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. 22 Nisan’da Şanlıurfa Şehir Tiyatrosu, 23 Nisan’da Tiyatrasi, 24 Nisan’da Tiyatro Pan oyunlarının sergilendiği Çocuk Tiyatro Festival’i 28 Nisan’da Uşak Kent Tiyatrosu ile 29 Nisan’da Tiyatro Gülgeç oyunlarının sergilenmesi ile tamamlanacak. Tiyatro oyunları belirlenen tarihlerde günde 2 seans şeklinde 12.00 ila 14.00 saatleri arasında sahnelenecek.