DİYARBAKIR:
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03 Temmuz 2018 Salı 14:59

Çocuk Yaz Kampı başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, yaz aylarında tatil yapma imkanı olmayan dezavantajlı 10-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği Çocuk Yaz Kampı 80 çocuğun katılımıyla başladı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor...

Çocuk Yaz Kampı başladı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, yaz aylarında tatil yapma imkanı olmayan dezavantajlı 10-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği Çocuk Yaz Kampı 80 çocuğun katılımıyla başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının, tatil yapma imkanı olmayan dezavantajlı 10-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği Çocuk Yaz Kampı, 1 grup 80 çocuğun Elazığ Maden ilçesi Gezin beldesinde uğurlanmasıyla start aldı. İlk kafilede yer alan ve Ben u Sen semtinde ikamet eden 80 çocuğa 20 eğitmen eşlik etti. Sabah saatlerinde Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda bir araya gelen çocukları belediye yetkilileri ve aileleri uğurladı. Toplam 9 grubun faydalanacağı yaz kampı Eylül ayında sona erecek. 1 hafta kız ve 1 hafta erkek çocuklarının yararlanacağı yaz kampından her grup 5 gün tatil yapma şansı yakalayacak. Grupların tatillerini tamamlamasıyla yaz kampı yeni grupları konuk etmek amacıyla 2 gün bakım ve onarıma alınacak.

Tüm ihtiyaçlar ücretsiz

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz kampı boyunca ulaşım dahil olmak üzere çocukların tüm ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacak. Kampın ilk günü çocuklara çanta, terlik, havlu, tişört, şort, şampuan, diş macunu ve diş fırçası yetkililer tarafından ücretsiz dağıtılacak. Çocuklar, tatil yaptıkları 5 gün boyunca uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan program dahilinde kahvaltı, öğle, ikindi ve akşam yemeğinden faydalanarak sağlıklı şekilde beslenecekler. Çocukların Elazığ Maden ilçesi Gezin beldesindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’ne ulaşımları ise ücretsiz toplu taşıma araçlarıyla sağlanacak.

5 gün doyasıya eğlenecekler

Her grubun 5 gün faydalanacağı Çocuk Yaz Kampı’nda minikler, açılacak sanat ve kültürel etkinlikler sayesinde doyasıya eğlenme fırsatı bulacak. Çocukların kişisel gelişimleri için de farklı etkinlikler organize edilecek. Her akşam çocuklar açık havada film izleme şansı bulacak.

Yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

Çocuklar, kültür ve sanat etkinlikleri dışında her gün kampta yer alan havuzdan faydalanacak. Eğitmenler eşliğinde yapılacak havuz etkinliklerinde yüzme bilmeyen çocuklara farklı stillerde yüzme öğretilecek. Ayrıca çocukların fiziksel gelişimi için her gün kampta basketbol, voleybol ve futbol gibi sportif etkinlikler düzenlenecek.

1.grubun uğurlanmasıyla başlayan Çocuk Yaz Kampı nedeniyle çocuklar ve aileleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Cumali Atilla’ya teşekkür etti.
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