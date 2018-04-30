DİYARBAKIR:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:34

Çocuklar aileleriyle birlikte piknikte buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte Sümerpark’ta farklı atölyelerden faydalanan çocuk ve ailelere yönelik piknik organize etti.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sümerpark...

Çocuklar aileleriyle birlikte piknikte buluştu
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte Sümerpark’ta farklı atölyelerden faydalanan çocuk ve ailelere yönelik piknik organize etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda eğitim, sanat ve kültürel amaçlı açtığı atölyelerden yararlanan çocuklar ve ailelerine yönelik piknik organize etti. Çocuklar arasında iletişimi artırma ve aileleriyle sosyal etkinliklerde buluşmak amacıyla düzenlenen pikniğe Çocuk Destek Merkezi’nde eğitim gören çocuklar ebeveynleriyle katılım gösterdi. Toplam 100 kişinin faydalandığı piknik etkinliği Diyarbakır Orman İşletmeleri Müdürlüğü’ne ait Kent Ormanı’nda gerçekleşti. Sabah saatlerinde Sümerpark’ta bir araya gelen çocuk ve aileler toplu taşıma araçlarıyla Silvan yolu üzerinde yer alan Kent Ormanı’na hareket etti.

Etkinlik kapsamında çocuklar aileleriyle doğada baş başa zaman geçirerek stres atma şansı yakaladı. Kaşıkta yumurta ile yürüme, mendil kapmaca ve torba içinde belirlenen yere ulaşma oyunlarının da oynandığı piknikte, imece usulü getirilen yiyecekler yenmesi ve Kent Ormanı alanının gezilmesiyle son buldu. Piknik etkinliğinde doyasıya eğlenen, keyifli ve eğlenceli bir gün geçirme fırsatı yakalayan çocuk ile aileleri akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarıyla ikamet ettikleri adreslere bırakıldı.
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