Çocuklara yönelik şiddetin terörle mücadele kapsamına alınması talebi

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, çocuklara karşı işlenen suçların terörle mücadele kapsamına alınmasını istediklerini ve ancak toplumun böyle rahat edebileceğini söyledi.

Abbas Gündüz, ülkemizde özellikle son zamanlarda çocuklara yönelik, insanlıktan nasiplenmemiş, aşağılık hayvanlar tarafından suçlar işlendiğine hep beraber üzülerek, kahrolarak şahit olduklarını dile getirdi. Gündüz, "En son Polatlı’da sekiz yaşındaki kız çocuğu Eylül’ün öldürülmesi hepimizi üzmüş incitmiş ve yüreğimizi dağlamıştır. Çocuklarımıza karşı işlenen bu suçlar kadar onlara verilen veya verilmesi düşünülen cezalar da toplumumuzda infial yaratmaktadır. Bu insanlıktan nasiplenmemiş aşağılık hayvanlara kimyasal hadım cezası uygulamak onları ödüllendirmek anlamını taşıyacaktır. Bu tür cezalar bu aşağılık hayvanlar için asla caydırıcı olmayacaktır. Çocuklarımıza karşı işlenen bu aşağılıkça, hayvanca suçların terörle mücadele kanunu kapsamında sayılmasını, yapılacak yeni düzenlemeyle vatana ihaneti ve çocuklarımıza karşı yapılan bu hayvanca suçları terörle mücadele kanununda yapılacak düzenleme ile idam cezası ile cezalandırılması toplumumuzun en büyük arzusu ve beklentisidir. Vatana ihanet eden ve bu alçakça suçu işleyen kişileri toplumun gözü önünde ibretlik bir şekilde idam etmek hem toplumumuzun kinini ve öfkesini bir nebze olsun dindirecek hem de bu hayvanca suçu işleyenlerin yaşamasına izin verilmeyecektir. Bu konular siyaset üstü ve bütün toplumu ilgilendiren meseleler olduğu için yeni hükümetin kurulmasıyla beraber bütün siyasi partilerin derhal ortak karar alarak vatana ihanet suçunu ve çocuklarımıza yapılan bu alçakça saldırıları idam cezası kapsamına almalarıdır. Toplum olarak millet olarak bunun dışında verilecek hiçbir ceza hiçbir uygulama bizleri rahatlatmayacak ve vicdanları yaralayacaktır" dedi.

Yeni kurulacak hükümetin derhal böyle bir yasal düzenleme başlatmasını ve diğer bütün siyasi partilerin hiçbir siyasi kaygı içerisine girmeden bu kanunun yasalaşması için ortak destek vermesini toplum olarak beklediklerini belirten Gündüz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu suçlara karşı idam cezasının getirilmemesi önümüzdeki zamanlarda da toplum olarak içimizi acıtan yüreğimizi kanatan bu suçların işlenmesini beklemek ve görmek zorunda kalacağız. Hükümet böyle bir yasal düzenleme yoluna gitmiyorsa, gidemiyorsa bu konuyu referanduma götürüp halkımızın oylamasına sunabilir. Ama bu sadece bu hayvanca ve alçakça suç işleyenlere karşı zaman kazandırma olur. Çünkü olası böyle bir referandumun sonucu bellidir. Bütün toplum bu cani ve alçaklara idam cezasının verilmesini beklemektedir. Hükümetin ve diğer siyasi partilerin toplumun bütününün istediği bu karara saygı duyarak toplumun talebini karşılaması lazım".