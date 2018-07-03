Dicle Elektrik: “OSB’lerin elektrik dağıtım görevi kendilerine aittir”

Dicle Elektrik, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaşanan enerji sorunundan şirketlerinin sorumlu gösterilmesiyle ilgili bir gazetede yer alan haberi yalanladı.

Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada, Diyarbakır OSB’nin de tıpkı Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. gibi elektrik dağıtım lisansı bulunduğuna dikkat çekilerek, “Organize sanayideki hiçbir fabrikaya veya işletmeye Dicle Elektrik Dağıtım olarak biz dağıtım hizmeti vermiyoruz. Buradaki elektrik dağıtım hizmeti, arızalara müdahale, faturalandırma, hatta aydınlatmayı OSB kendisi yapıyor. Buna rağmen OSB’de yaşanan enerji sorunundan şirketimizin sorumlu gösterilmesi kötü niyetli bir tutumdur” denildi.

OSB’de meydana gelen enerji kesintisinin Dicle Elektrik Dağıtım ile hiçbir ilgisinin olmadığı ve kesintinin TEİAŞ’tan kaynaklandığına yer verilen açıklamada, buna rağmen yayınlanan haberin tamamen asılsız ve maksatlı olduğu savunuldu. Dicle Elektrik Dağıtım’ın haksız ve kasıtlı saldırılara karşı kanuni haklarını sonuna kadar koruyacağına yer verilen açıklamada, “Dağıtım sorumluluğunun OSB tüzel kişiliğine ait olduğunu bilen fabrika ve işletme yöneticilerinin Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi suçlayıcı açıklamaları, orada elektrik konusunda yaşanan sıkıntıları üzerimize yıkma çabalarından başka bir şey değildir. ‘Arıza durumunda DEDAŞ’ı arıyoruz’ şeklindeki bir açıklama yapan fabrika müdürü, ya OSB’de çalışmıyor ya da bilinçli ve kasıtlı algı operasyonu yapıyor” ifadelerine yer verildi.

“OSB dağıtım lisansına sahip”

Açıklamada, OSB Kanunu’na göre, belirtilen şartları sağlayan OSB’lerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket kurma şartı aranmaksızın, üretim veya dağıtım lisansı alarak onaylı sınırları içerisinde elektrik üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunabileceği belirtildiğine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

“İlimizdeki OSB elektrik ağıtım lisansına sahip tüzel kişilikler statüsündedir. Bu kapsamda OSB’lerin sorumluluk sahaları içerisindeki abonelerine karşı yükümlülükleri 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin 3. fıkrasında açıkça belirtilmiştir. Söz konusu fıkra şöyledir: Lisans sahibi OSB’nin onaylı sınırları içerisinde mülkiyeti kendisine ait elektrik tesislerinin işletmesi OSB’ye aittir. OSB hizmet alımı yoluyla elektrik tesislerinin işletmesini diğer gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilir. Ancak bu durum, OSB’nin lisanstan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.”

“Dağıtım sorumluluğu OSB’de”

Açıklamada, Diyarbakır OSB’nin dağıtım sistemine müstakil fiderle iletim seviyesinden bağlı olduğuna da dikkat çekilerek, “OSB’nin, Dicle Elektrik Dağıtım sisteminde meydana gelen arızalardan veya olumsuzluklardan etkilenmediği aşikardır. Kendilerine ait fiderlerin bakım onarım ve işletmeleri bu kapsamda kendi yükümlülüklerindedir. Kendi abonelerine enerji sağlama zorunluluğu OSB’ye aittir” denildi.