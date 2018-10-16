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16 Ekim 2018 Salı 10:48

Dicle Elektrik’ten kamuoyuna duyuru

Dicle Elektrik, son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Dicle Elektrik'ten kamuoyuna duyuru
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Dicle Elektrik, son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında çiftçilerin, tarımsal sulamada kullandıkları elektrik enerjisi için yaptıkları ödemeler ile ilgili mevzuat düzenlemesi bahane edilerek şirketin ve şirketin ana ortağı hakkında doğrudan ve dolaylı olarak haksız bazı eleştiriler ve suçlamalarda bulunulması üzerine açıklama yapılması zaruretinin ortaya çıktığını belirtti. Açıklamada, “Tarımsal Sulamada kullanılan elektrik enerjisi için yapılan destekleme ve ödemeler bizzat çiftçilere yapılmakta olup, şirketimize hiçbir şekilde ödeme yapılmamaktadır. Şirketimiz, bölgemizde bulunan yüksek kayıp kaçak elektrik kullanımını önlemek ve kayıt altına almak için her türlü teknik, sosyal ve mali tedbirleri almakta, gerekli yardımlarda bulunmaktadır. Örneğin, çiftçilerimize elektrik parasını ödenmesi için borç yapılandırılması, gecikme cezası ve faiz silinmesi ve gerektiğinde anaparadan indirim gibi ciddi kolaylıklar yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Bölgemizde yapılan ve ülkemiz için son derece önemli olan tarımsal faaliyetlerde çiftçimiz ve bölgemizin kalkınması, daha iyi seviyeye gelmesi için şirketimiz tarafından elektrik altyapısına ciddi yatırımlar yapılmakta, elektrik şebekesi yenilenmekte ve bakım onarım çalışmaları her yıl artarak devam etmektedir. Tarımsal sulama yapan çiftçiler tarafından ödenen elektrik fatura bedelleri ülkemizde uygulanan elektrik tarife mekanizması içerisinde, aktif enerji bedeli, fon, pay, vergiler ve benzeri kalemler için ödenmektedir. Bu ödemelerden şirketimize hiçbir şekilde ilave katkı, destekleme ve yardım yapılmamaktadır” denildi.
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