Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. Öğrenci Kongresi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından öğrencilerin kaynaşması amacıyla 1. Ulusal Öğrenci Kongresi düzenlendi.

Eczacılık Fakültesince DÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 1. Ulusal Öğrenci Kongresine DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, rektör yardımcıları, akademisyenler, ilaç firmalarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı Ferhat Çiğdem, kongreyi Türkiye’de eğitim gören eczacılık fakültesi öğrencilerinin kaynaşmasına vesile olması için düzenlediklerini, 350 katılımcı ile alanında deneyimli birçok konuşmacının yer aldığı kapsamlı bir bilim programı hazırladıklarını ifade etti. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Erdinç de yaptığı konuşmada bu yıl fakültelerinin ilk mezunlarını vereceklerini belirterek, öğrencilerin mesleğe hazırlanmalarının yanı sıra bilimsel etkinliklerde de yer almaları gerektiğini söyledi.

“En yüksek performanslı fakülte”

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de bir yıl önce planlanan bir kongreyi hayata geçirmenin mutluluğu içinde olduklarını ve fakültelerinin en yüksek performanslı eczacılık fakülteleri arasında birinci olduğunu ifade ederek, “Bilim adamları sizin için ayağınıza kadar gelen bir fırsattır. Sizler için bilgi hazinedir. Yüzlerce kitap okumanın yanı sıra bilim insanlarının tecrübelerinin önemi çok büyüktür” dedi.

Program plaket takdiminin ardından sona ererken, kongre iki gün boyunca bilimsel sunumlarla devam edecek.