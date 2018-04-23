Diriliş Gençlik Federasyonundan Ak Parti Bağlar ilçesine ziyaret

Diriliş Gençlik Federasyonu Bölge Başkan Yardımcısı Aziz Kaçmaz ve beraberindeki federasyon üyeleri Ak Parti Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer’i ziyaret edip bir süre fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Aziz Kaçmaz, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye destek vereceklerini söyledi. Kaçmaz, özellikle Bağlar ilçesinde seçimlere videolu anket ile destek vereceklerini dile getirdi. AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu seçimlerin her zamankinden daha önemli olduğunu belirterek ülkesini seven herkesin destek vermesi gerektiğini ifade etti.