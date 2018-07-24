DİSKİ ile BEM-BİR-SEN arasında sözleşme imzalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası ( BEM-BİR-SEN ) arasında "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diski Genel Müdürlüğü, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı BEM-BİR-SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) arasında "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı. DİSKİ’de görev yapan 119 memuru kapsayan sözleşmeyi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcıları Levent Uslu, Medeni Sevinç ve sendikanın Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Zeki Yağmur imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Başkan Atilla, yapılan sözleşme ile personele en üst hakların sağlandığını söyledi. Sözleşme kapsamında Temmuz 2018 ile Mart 2019 tarihleri için imza attıklarını belirten Başkan Atilla, "Sözleşmeden DİSKİ’de görev yapan 119 memur yararlanacak. Çalışanlarımıza en iyi imkânı sunmaya gayret ediyoruz. Sözleşmeyle personellere, her ay ’sosyal denge tazminatı’ adı altında en üst sınırdan ödeme yapılacak. Sözleşmenin personelimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.