Diyarbakır DSİ Spor’un büyük başarısı

Diyarbakır DSİ Spor, U16 Gençler Futbol Ligi’nde Türkiye’nin en iyi 4 takımı arasında yer aldı.

U16 Gençler Futbol Liginde son 4 takım arasında yer alan takımlar belli oldu. Diyarbakır U16 Genç Futbol Takımı, 2. Kademe maçlarının ardından Türkiye finallerine yükselen son dört takım arasında yer aldı. Diyarbakır DSİ Spor, Kahramanmaraş’ta düzenlenen U16 Gençler Futbol Ligi 2. Kademe maçlarında yaptığı 3 maçı kazanarak, adını Türkiye finallerine yazdırdı. DSİ Spor Kulüp Başkanı Metin Güneş, Kahramanmaraş’ta düzenlenen 2. Kademe Türkiye Şampiyonasında oynanan maçlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, Kahramanmaraş’ta yapılan müsabakalarda 9 puan toplayarak ilk dört takım arasında yer aldıklarını belirtti.

Güneş, takımlarını Kahramanmaraş’a yolcularken, şampiyonadan önemli sonuçlar elde edeceklerine yürekten inandıklarını belirtti. Güneş, “Kahramanmaraş’a çok iyi hazırlandık. Bu çalışmanın karşılığında da istenilen derece elde edildi. Oyuncularımız hala teknik ekibimizle birlikte sıkı çalışıyorlar. Bunları biliyor ve görüyoruz. Geçen yıl Türkiye ikincisi olan bu takımımız bu yıl U16 olarak mücadele ediyorlar. Onların bu defa ikinci değil şampiyon olarak görmek istiyoruz” dedi.

U15, U17 ve U19 takımlarından da aynı başarıyı beklediklerini ifade eden Güneş, “Her alanda başarılı olan bir kulüp olmak istiyoruz. Bu nedenle çok çalışıyoruz. Ayrıca takıma ve bizlere desteklerini esirgemeyen DSİ 10. Bölge Müdürü Ali Gökyel ve bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Teknik Sorumlu Ahmet Danış ve Yardımcı antrenörümüz Müslüm Doğan’ı da emeklerinden ötürü kutluyorum. Çocuklarımıza teşekkür etmek istemiyorum zira teşekkür onlara çok az gelir. Herkesi kutluyorum” diye konuştu.