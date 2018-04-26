Diyarbakır Gençlik Hizmetlerinin büyük başarısı

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Türkiye üçüncüsü oldu.

Spor Genel Müdürlüğünün başlattığı “Koşabiliyorken koş” projesi kapsamında Nisan ayının ikinci hafta değerlendirme sonuçları açıklandı. Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yapılan değerlendirmenin ardından 81 il arasında Türkiye üçüncüsü oldu. Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, yapılan etkinliklerin değerlendirmesiyle üçüncü olduklarını söyledi. Demir, “Genel Müdürlüğümüz başlattığı çalışmaların değerlendirmesi yapıldı. Nisan ayının ikinci haftası etkinliklerinde İl Müdürlüğümüz 81 il arasında Türkiye’nin en iyileri arasında üçüncü oldu. Bu nedenle çok mutluyuz. Ama hedefimiz Türkiye birincisi olmaktır” dedi.