Diyarbakır hokeycilerden Rektör Gül’e ziyaret

Diyarbakırlı hokeyciler, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır Hokey Federasyonu Temsilcisi Mehmet Veysi Koyun ve bazı kulüp antrenörlerinin yer aldığı ziyarette, hokey sporunun yaygınlaşması, gelişmesi ve bazı projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen görüşmede Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, hokey sporunun gelişmesi için gerekli desteğin verileceğini ifade etti. Hokey Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Veysi Koyun, yapılan ziyarettin çok faydalı geçtiğini söyledi. Koyun, yaşadıkları bazı sorunları da bu ziyarette dile getirdiklerini ve çözüm noktasında umutlu olduklarını belirtti. Koyun, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül’ün kendilerine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ettiğini kaydetti. Koyun, “Rektörümüz hokey sporunun gelişimi için bize gerekli desteği vereceğini söyledi. İnşallah Dicle Üniversitenin katkısı ve desteğiyle hokey sporunu Diyarbakır’da çok daha iyi noktalara taşıyacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül’e hokey stiği hediye edildi.