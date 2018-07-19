DİYARBAKIR:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:54

Diyarbakır’da 15 Temmuz unutulmadı

15 Temmuz Şehitleri Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Diyarbakır’da 13 branşta spor faaliyetleri yapıldı.Atletizm, atıcılık, bisiklet, dağcılık, HİS, judo, masa tenisi, tenis, karate, oryantiring, satranç, sualtı sporları(dalış), tekvando...

Diyarbakır'da 15 Temmuz unutulmadı
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15 Temmuz Şehitleri Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Diyarbakır’da 13 branşta spor faaliyetleri yapıldı.

Atletizm, atıcılık, bisiklet, dağcılık, HİS, judo, masa tenisi, tenis, karate, oryantiring, satranç, sualtı sporları(dalış), tekvando ve yüzme branşlarında gerçekleşen müsabakalara, toplam bin 20 sporcu katıldı. Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, 15 Temmuz’da yaşananları unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti. Demir, bu kapsamda Diyarbakır’ın birçok bölgesinde spor etkinlikleri düzenlediklerini ve faaliyetlere binin üzerinde sporcu katıldığını kaydederek, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin, 15 Temmuz gecesindeki cesaretleri, dirayetleri, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazıldı. 15 Temmuz’un unutulmaması, unutturulmaması ve nesilden nesile yaşattırılması için bu tip etkinlikler önemli. Özellikle ’Gençlik Unutmaz’ sloganıyla bunun sürdürülmesini ayrıca anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Ülke genelinde 15 Temmuz haftası anma programı olarak belirlendiğini kaydeden Demir, “9-16 Temmuz tarihleri arasında ilimizde ve ilçelerimiz de tesislerimizde onlarca spor etkinlikleri düzenlenmiştir. 13 branşta gerçekleşen etkinliklere bin 20 sporcu katılmıştır. Dolu dolu gerçekleşen etkinliklere katılan tüm sporculara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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