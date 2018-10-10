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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:18

Diyarbakır’da 2. Uluslararası Ekonomik, Siyaset Yönetimi Sempozyumu

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığınca düzenlenen “2. Uluslararası Ekonomik, Siyaset Yönetimi Sempozyumu” başladı.DÜ İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığınca düzenlenen 2. Uluslararası...

Diyarbakır'da 2. Uluslararası Ekonomik, Siyaset Yönetimi Sempozyumu
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Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığınca düzenlenen “2. Uluslararası Ekonomik, Siyaset Yönetimi Sempozyumu” başladı.

DÜ İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığınca düzenlenen 2. Uluslararası Ekonomik, Siyaset Yönetimi Sempozyumu DÜ Kültür ve Kongre Merkezinde başladı. Sempozyuma, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, akademisyenler, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, üniversite olarak bu tür toplantıları, bilimsel ve sosyal faaliyetleri çok önemsediklerini söyledi. Üniversitenin son 2 yıldır kurumsal hürriyetini kazanması için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini anlatan Gül, “Tüm yönetmeliklerimizi yeniledik ve şuan kurumsal bir üniversite olduğumuzu söylemem mümkün. Her yıl Türkiye’nin en iyi üniversiteleri seçiliyor bu yılda yapılan bu seçimde yapılan araştırmalara göre Dicle Üniversitesi 31. sırada yer aldık bunca tramvaya rağmen Türkiye’nin en iyi üniversiteleri sıralamasında yer almak bence büyük bir başarıdır. Üniversitenin doluluk oranlarına baktığımız zaman geçtiğimiz senelere yüzde 80 civarında bu sene ise yüzde 97.13 Türkiye’de tercih edilen üniversiteler arasına girmiş bulunmaktayız. Huzur ve güvenin kenti olduğundan dolayı eğitim ve öğretim açısından çok daha iyi ciddi bir şekilde yapılmaktadır. Birçok üniversiteler ile protokol imzalayarak karşılıklı hocaların değişimini yaparak üniversitemizi en iyi düzeye getireceğiz” dedi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise, 2023 hedefine doğru hazırlamanın gayreti içerisinde olduklarını ve sempozyumun katkılar ve fikirlerin ortaya çıkaracağını aktardı. Vali Güzeloğlu, “Üniversitelerde fikirlerin buluştuğu, konuşulduğu ve paylaşıldığı ortamlardır. Üniversite kentin gelişimine katkı koyan, ön açan fikirleri projelerin şüphesiz üretildiği ortamdır ve bize düşende bu fikirleri paylaşmak ve bu doğrultuda caba ortaya koymaktır” diye konuştu.
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