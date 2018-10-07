Diyarbakır’da “Göktaşı” izdihamı

Başrolünü Şafak Sezer’in üstlendiği ve yılın iddialı komedi filmleri arasından yer alan “Göktaşı” için Diyarbakır Ceylan Karavil AVM’de özel bir gösterim düzenlendi. Filmde gazeteci rolünü oynayan sosyal medya fenomeni Nilay Toprak’ın katıldığı gösterime yoğun ilgi oldu.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM’de yılın iddialı komedi filmleri arasında yer alan “Göktaşı” için özel bir gösterim düzenlendi. 28 Eylül’de vizyona giren ve başrolünü ünlü komedyen Şafak Sezer’in üstlendiği filmde gazeteci rolünü oynayan sosyal medya fenomeni Nilay Toprak’ın katıldığı özel gösterimde Toprak’ın hayranları fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı.

“Böyle bir kadroda olmak şeref”

Yaptığı esprilerle hayranlarını gülmekten kırıp geçiren Nilay Toprak, filmin son derece keyifli ve eğlenceli olduğunu belirterek, “Böyle bir kadroda olmak gerçekten bir şeref. Benim de ilk projem. Kendimi sinema salonunda izlediğim ilk filmde böyle üstatlarımla olmaktan gurur duyuyorum. Film inanılmaz derecede akıcı. Bu projenin içinde olduğum için söylemiyorum ama gerçekten çok komik, çok eğlenceli. Çok güzel tepkiler aldık. Gazeteci Ceylan rolündeyim. Ceylan’ı çok sevmişler. Çok güzel yorumlar aldım. Bu işin sonrasında çok daha güzel projelerde olacağıma inanıyorum. Diyarbakır halkını çok seviyorum” dedi.