DİYARBAKIR:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:56

Diyarbakır’da “Kadın Hakları Savunuculuğunda Yeni Yönelimler” çalıştayı

Diyarbakır’da “Kadın Hakları Savunuculuğunda Yeni Yönelimler” konulu çalıştay düzenlendi.Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) ve Sosyal Destek Programı (SODES) öncülüğünde “Kadın Hakları...

Diyarbakır'da 'Kadın Hakları Savunuculuğunda Yeni Yönelimler” çalıştayı
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Diyarbakır’da “Kadın Hakları Savunuculuğunda Yeni Yönelimler” konulu çalıştay düzenlendi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) ve Sosyal Destek Programı (SODES) öncülüğünde “Kadın Hakları Savunuculuğunda Yeni Yönelimler” konulu çalıştay düzenlendi. Bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştaya DİKAD Başkanı Reyhan Aktar’ın yanı sıra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İşadamları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı İhsan Oğurlu, Kurum temsilcileri ve iş insanları katıldı. Çalıştay ile ilgili bilgi veren DİKAD Başkanı Reyhan Aktar, bölge ile ilgili DİKAD olarak 2004 yılından bu yana aktif olarak çalışan bir iş örgütü olduklarını belirterek, “Sahada özellikle kadın iş gücünün arttırılması adına çalışmalar yapmaktayız. Bunlar kimi zaman mesleki eğitim olmakta kimi zaman girişimciliği teşvik edici kimi zaman da girişimci kadının niteliğini artırabilecek politikalar olmaktadır. Bizler burada öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Buna temel kavramı ile bakacağız. Toplum cinsiyet eşitliğinden ne anlıyor, gündelik yaşamımızda bununla nasıl karşılaşıyoruz? gibi sorulara cevap arayacağız. Ayrıca Kadına yönelik şiddet ve kadın hakları ile ilgili sunumumuz olacak” dedi.

Çalıştay daha sonra basına kapalı olarak devam etti.
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