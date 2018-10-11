DİYARBAKIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 15:27

Diyarbakır’da kan donduran kadın cinayeti

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 2 çocuk annesi kadının, kocası tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. Kadının, boğazına koli bandı sarılarak, boğulduğu iddia edildi.

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 2 çocuk annesi kadının, kocası tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. Kadının, boğazına koli bandı sarılarak, boğulduğu iddia edildi.

Olay, sabah saatlerinde, Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 2 çocuk annesi Nihal Ç. ile eşi Orhan Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çiftin ikametlerinden uzun süre tartışma sesi duyan komşuları, bir süre sonra etrafın derin bir sessizliğe bürünmesiyle endişelenerek, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, Nihal Ç.’yi, boğazına koli bandı sarılarak boğulmuş halde buldu.

Olay yerinde inceleme başlatan polis, durumu Cumhuriyet Savcısına bildirdi. Savcının de incelemelerinin ardından Nihal Ç.’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis, Orhan Ç.’nin bulunması için çok yönlü çalışma başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku