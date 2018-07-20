Diyarbakır’da korkutan

Diyarbakır’da bir fabrikanın arka tarafında bulunan odunluk bölgesinde yangın çıktı, olayda bir kişi dumandan etkilendi.Edinilen bilgilere göre olay, Silvan yolu üzerinde bulunan bir fabrikanın arka tarafındaki odunluk bölümünde yaşandı....

Diyarbakır’da bir fabrikanın arka tarafında bulunan odunluk bölgesinde yangın çıktı, olayda bir kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre olay, Silvan yolu üzerinde bulunan bir fabrikanın arka tarafındaki odunluk bölümünde yaşandı. Dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Bu sırada dumandan etkilenen bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.