Diyarbakır’da Mesterler Yaz Turnuvası başlıyor

Diyarbakır’da16 takımın yer alacağı Yiğiter Halı Saha Masterler Yaz Turnuvası 7 Temmuz Cumartesi günü yapılacak müsabakalarla start alacak.

Turnuva Koordinatörü Şirin Ecevit Talva, Yiğiter Halı Saha Masterler Yaz Turnuvası hakkında yaptığı açıklamada, müsabakaların teknik toplantısının yarın yapılacağını söyledi. Talva, teknik toplantının ardından müsabakaların, 7 Temmuz Cumartesi günü start alacağını belirtti. Talva, müsabakaları eski Süper Lig hakemi Yıldıray Arslan ve eski klasman hakemi Akif Gözmen yöneteceğini kaydetti. Talva, “Turnuvanın teknik toplantısını yarın Saat 21.00’de Yiğiter Halı Sahada gerçekleştireceğiz. Bu toplantıya turnuvada yer alacak tüm takımlar katılmak zorundadır. Toplantıda turnuvanın kurallarını belirleyip, fikstür çekimini gerçekleştireceğiz” dedi.

Turnuvada bazı yaş kategorilerine kontenjan tanıdıklarına dikkat çeken Talva, “Turnuvada 1980 doğumlu oynayabilir. 1981 - 1982 - 1983 sadece 1 kontenjan bulundurulabilir. Lig usulü yapılacak turnuvaya 16 takım katılacaktır. Turnuvanın hakemliğini Yıldıray Aslan ve Akif Gözmen yapacak. 7 Temmuz Cumartesi günü başlayacak müsabakalara katılan tüm takımlara şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.