Diyarbakır’da mobilya deposundaki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’da, dün akşam saatlerinde bir mobilya deposunda çıkan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.Dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde toptan satış yapan bir mobilya mağazasının deposunda elektrik kontağından...

Diyarbakır’da, dün akşam saatlerinde bir mobilya deposunda çıkan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde toptan satış yapan bir mobilya mağazasının deposunda elektrik kontağından yangın çıkmış, çıkan dumanlar gökyüzünü siyaha boyamıştı. İtfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınmıştı. Dün akşam saatlerinden beri devam eden müdahalenin ardından itfaiye ekipleri, iş yerinde soğutma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, sağlık ekipleri de olası bir yaralanmaya karşı hazır bekletildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.