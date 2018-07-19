DİYARBAKIR:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:04

Diyarbakır’da polis aracı kaza yaptı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde polis aracı kaza yaptı.Edinilen bilgilere göre Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde devriye atan polis aracı kaza yaptı. Sol taraftan gelen araç polis aracını fark etmeyerek...

Diyarbakır'da polis aracı kaza yaptı
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde polis aracı kaza yaptı.

Edinilen bilgilere göre Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde devriye atan polis aracı kaza yaptı. Sol taraftan gelen araç polis aracını fark etmeyerek devriye atan polis aracına çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar oluştu.
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