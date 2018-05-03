Diyarbakır’da sağanak yağış uyarısı

Diyarbakır Valiliği, beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Diyarbakır ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların 2-3 saat boyunca devam edeceği ve yer yer kuvvetli yağış bırakacağı tahmin edilmekte olup yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.