DİYARBAKIR:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:07

Diyarbakır’da sağanak yağış uyarısı

Diyarbakır Valiliği, beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Diyarbakır'da sağanak yağış uyarısı
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Diyarbakır Valiliği, beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Diyarbakır ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların 2-3 saat boyunca devam edeceği ve yer yer kuvvetli yağış bırakacağı tahmin edilmekte olup yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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