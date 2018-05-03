Diyarbakır Valiliği, beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Diyarbakır ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların 2-3 saat boyunca devam edeceği ve yer yer kuvvetli yağış bırakacağı tahmin edilmekte olup yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Diyarbakır’da sağanak yağış uyarısı
Diyarbakır Valiliği, beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.