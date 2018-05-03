03 Mayıs 2018 Perşembe 14:30

Diyarbakır’da Sinema Günleri mayıs ayı programı ile devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sinema günleri Nisan ayı programı ile devam ediyor. Bu ay çocuklar için animasyon türünde Tayo Küçük Otobüs ile Louis ve Luca: Büyük Peynir Yarışı, yetişkinler içinse Tut Yüreğimden Anne filmleri yayınlanacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kentteki kültür ve sanatsal faaliyetleri artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla başlattığı ücretsiz sinema günleri her ay farklı ve güncel filmleri izleyicilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Mayıs ayı sinema programını belirledi. Mayıs ayı programında çocuklar için animasyon türünde Tayo Küçük Otobüs ile Louis ve Luca: Büyük Peynir Yarışı, yetişkinler içinse Tut Yüreğimden Anne filmleri yayınlanacak.