DİYARBAKIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:30

Diyarbakır’da Sinema Günleri mayıs ayı programı ile devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sinema günleri Nisan ayı programı ile devam ediyor. Bu ay çocuklar için animasyon türünde Tayo Küçük Otobüs ile Louis ve Luca: Büyük Peynir Yarışı, yetişkinler içinse Tut Yüreğimden Anne filmleri yayınlanacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kentteki kültür ve sanatsal faaliyetleri artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla başlattığı ücretsiz sinema günleri her ay farklı ve güncel filmleri izleyicilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Mayıs ayı sinema programını belirledi. Mayıs ayı programında çocuklar için animasyon türünde Tayo Küçük Otobüs ile Louis ve Luca: Büyük Peynir Yarışı, yetişkinler içinse Tut Yüreğimden Anne filmleri yayınlanacak.

Diyarbakır'da Sinema Günleri mayıs ayı programı ile devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sinema günleri Nisan ayı programı ile devam ediyor. Bu ay çocuklar için animasyon türünde Tayo Küçük Otobüs ile Louis ve Luca: Büyük Peynir Yarışı, yetişkinler içinse Tut Yüreğimden Anne filmleri yayınlanacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kentteki kültür ve sanatsal faaliyetleri artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla başlattığı ücretsiz sinema günleri her ay farklı ve güncel filmleri izleyicilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Mayıs ayı sinema programını belirledi. Mayıs ayı programında çocuklar için animasyon türünde Tayo Küçük Otobüs ile Louis ve Luca: Büyük Peynir Yarışı, yetişkinler içinse Tut Yüreğimden Anne filmleri yayınlanacak.

Sinema Günleri Mayıs ayı programı 27 Mayıs Pazar günü çocuk ve yetişkinlere yönelik yayınlanacak filmlerle sona erecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku