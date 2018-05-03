Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sinema günleri Nisan ayı programı ile devam ediyor. Bu ay çocuklar için animasyon türünde Tayo Küçük Otobüs ile Louis ve Luca: Büyük Peynir Yarışı, yetişkinler içinse Tut Yüreğimden Anne filmleri yayınlanacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kentteki kültür ve sanatsal faaliyetleri artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla başlattığı ücretsiz sinema günleri her ay farklı ve güncel filmleri izleyicilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Mayıs ayı sinema programını belirledi. Mayıs ayı programında çocuklar için animasyon türünde Tayo Küçük Otobüs ile Louis ve Luca: Büyük Peynir Yarışı, yetişkinler içinse Tut Yüreğimden Anne filmleri yayınlanacak.Sinema Günleri Mayıs ayı programı 27 Mayıs Pazar günü çocuk ve yetişkinlere yönelik yayınlanacak filmlerle sona erecek.
Diyarbakır’da Sinema Günleri mayıs ayı programı ile devam ediyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sinema günleri Nisan ayı programı ile devam ediyor. Bu ay çocuklar için animasyon türünde Tayo Küçük Otobüs ile Louis ve Luca: Büyük Peynir Yarışı, yetişkinler içinse Tut Yüreğimden Anne filmleri yayınlanacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kentteki kültür ve sanatsal faaliyetleri artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla başlattığı ücretsiz sinema günleri her ay farklı ve güncel filmleri izleyicilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Mayıs ayı sinema programını belirledi. Mayıs ayı programında çocuklar için animasyon türünde Tayo Küçük Otobüs ile Louis ve Luca: Büyük Peynir Yarışı, yetişkinler içinse Tut Yüreğimden Anne filmleri yayınlanacak.