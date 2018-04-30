Diyarbakır’daki mücevher fuarı yoğun ilgi gördü

Diyarbakır’da 27-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve değeri 500 milyon liraya ulaşan 2 ton altının sergilendiği 2. Mezopotamya Mücevher fuar yoğun ilgi gördü.

Sereks Fuarcılık tarafından Diyarbakır’da ikincisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı sona erdi. Değeri 500 milyon liraya ulaşan yaklaşık 2 ton altının sergilendiği fuarın en gözde ürünleri 22 ayar altından yapılan ve değeri 1 milyon 100 bin lira olan 7 kilogram ağırlığındaki altın elbise ile değeri 4 milyon lirayı aşan altından yapılan karpuz oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan fuar için yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler nedeniyle kentteki oteller yüzde yüze yakın bir doluluk oranı yakaladı.

“Çok güzel bir ahenk oldu”

Nuzar Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Zülfikar Ortaç, fuara yoğun bir katılımın olduğunu ifade ederek, “Başta Diyarbakır Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere Kuyumcular Odası, kuyumcu esnafı, katılımcılar ve ziyaretçiler çok güzel bir ahenk oluşturdu. Bölgede yapılan tek takı fuarı Diyarbakır’da olduğu için kente büyük bir katkısı olduğuna da inanıyoruz. Misafirlerimizi de güzel ağırladığımıza inanıyoruz. Çok güzel ürünlerimiz vardı. Onları sergiledik. Firmalarımız bölgemize ve Diyarbakır’a has ürünlerle geldi. Bununla da çok güzel bir ahenk yakalandı. Devamının geleceğini umuyorum ve artık her yıl yapmayı düşünüyoruz. Son 3 günde otellerde doluluk oranı neredeyse yüzde 100’e ulaştı. Başta Diyarbakır’a gelmek için çekinceleri olan insanların bundan sonra sadece takı fuarı için değil genel olarak Diyarbakır’da yapılacak organizasyonlara çok rahat bir şekilde gelebileceklerine inanıyoruz” dedi.