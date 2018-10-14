DİYARBAKIR:
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14 Ekim 2018 Pazar 13:53

Diyarbakırlı öğrenciler “Tamara” ile buluştu

Diyarbakır Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Diyarbakır Şehir Tiyatrolarınca perdeye aktarılan “Tamara’nın çığlıkları” adlı oyunu izledi.Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri...

Diyarbakırlı öğrenciler 'Tamara” ile buluştu
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Diyarbakır Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Diyarbakır Şehir Tiyatrolarınca perdeye aktarılan “Tamara’nın çığlıkları” adlı oyunu izledi.

Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Büyükşehir Kültür ve Kongre Merkezinde Diyarbakır Şehir Tiyatroları’nın kadının tüm coğrafyalarda kendine, ülkesine ve başka ülkelerde mülteci olma durumunu anlatan “Tamara’nın Çığlıkları” adlı oyununu izledi. Yaklaşık 200 öğrencinin tiyatroyla buluşmasına öncülük eden Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, “Öğretmenlerimiz eşliğinde okul müdürümüzle birlikte öğrencileri tiyatroya getirdik. Çocuklarımızın okul eğitiminin yanında kültürel ve sanatsal konularda gelişmesini sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Çocuklarımızı tiyatroyla da buluşturarak tiyatroyu sevmelerini amaçladık. Her konuda olduğu gibi bu konuda her zaman halkımızın hizmetindeyiz. Bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.
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