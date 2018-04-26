Diyarbekirspor kalan maçlarını kazanmak istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve 2. Lige çıkma hedefini Play Off maçlarında deneyecek olan Diyarbekirspor, sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve 2. Lige çıkma hedefini Play Off maçlarında deneyecek olan Diyarbekirspor, sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyor.

5 yıldır mücadele ettiği 3. Lig’de 5 yıl üst üste Play-Off’a kalarak rekor kıran Diyarbekirspor, puan açısından da bir ilke imza atmak üzere. 32. hafta itibarıyla 61 puana ulaşan Diyarbekirspor, kalan iki maçını kazanması halinde en fazla puan topladığı sezonu yaşamış olacak. Diyarbekirspor Teknik Direktör Faruk Türk, Play-Off’u garantilemelerine rağmen kalan maçları da kazanmak istediklerini söyledi. Türk, “Tüm maçlarımızı kazanarak Play-Off’a yüksek moral ve form grafiği ile başlamak istiyoruz. Kazanma alışkanlığı elde eden bir takım her zaman için avantajlıdır. Bu nedenle ligde kalan iki maçımızı kazanıp, sezonu 67 puanla tamamlamak istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. İstediğimiz sonuçları alırsak, Play Off’a daha moralli çıkarız” dedi.