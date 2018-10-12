Diyarbekirspor kazanmaya odaklandı

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden ve şampiyonluk hedefi belirleyen Diyarbekirspor, kendisi gibi aynı hedefleri belirleyen Serik Belediyespor ile yarın sahasında yapacağı maçı kazanmak istiyor.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden ve şampiyonluk hedefi belirleyen Diyarbekirspor, kendisi gibi aynı hedefleri belirleyen Serik Belediyespor ile yarın sahasında yapacağı maçı kazanmak istiyor.

Diyarbekirspor, kendisi gibi 12 puanı olan ancak ligde lider Bayburt Grup Özel İdare ile beraber yenilmeyen iki takımdan biri olan Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’u ağırlayacak. Hedef, rakibe ilk yenilgisini yaşatarak hem 3 puan öne geçmek, hem de üç maç üst üste kazanarak zirve yarışında biraz daha avantajlı hale gelmek.

Hafta boyunca rakibin maç analizini yapan ve buna göre idmanlar yaptıran Teknik Direktör İskender Eroğlu, hızlı ve ani ataklarla etkili olan rakibine karşı önlem alıp yine hücumda rakibe iyi baskı yaparak ve etkili hücum silahlarıyla galibiyete ulaşmayı planlıyor.